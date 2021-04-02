الملكية الأردنية تتكبد خسارة تتجاوز 150 مليون دينار في 2020

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جى بي سي نيوز :- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية سامر المجالي، الخميس، أن الشركة تكبدت خسارة تتجاوز 150 مليون دينار في عام 2020، وفق أرقام "غير رسمية".

ووصف المجالي : أن الخسائر "كبيرة وسلبية" بعد ربح "بسيط في 2019 بحدود 10 ملايين دينار"، وفق المجالي.

وقال، إن الملكية الأردنية تعاني من "ضعف أساسي في رأس المال، والخسارة في عام 2020 ستؤدي إلى ضعف كبير في رأس مال وإمكانية الشركة في الاستمرار" ، وفق المملكة .

ورأى أن جائحة كورونا أثرت على قطاع الطيران المدني بشكل أساسي، وكذلك على القطاعات المرتبطة به مثل السياحة والنقل واللوجستية والخدمات.

وتحدث عن وجود نقاشات مع الحكومة بشأن كيفية المساعدة، وذكر أن الحكومة تعهدت بتحصيل كافة مستحقات الملكية الأردنية من السوق التي أُقرت كدعم سابق للملكية وتحصيلات أخرى، وهو ما يوفر سيولة تساعد في الاستمرار.

"الحكومة تعهدت في النظر في الوضع الضريبي للملكية ضمن ما أقر من مساعدة القطاعات المتضررة من أثر جائحة كورونا"، وفق المجالي الذي أشار إلى أن الملكية وضعت خطة في ظل فتح حركة النقل الجوي التدريجي في مختلف الدول.

وتضمنت الخطة إيجاد شبكة في شهر رمضان إلى أميركا الشمالية وتعزيز الشبكة في المنطقة، وكذلك وبالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة سيتم وضع برنامج لشبكة أكبر خلال الصيف.

وبشأن تأثر موظفي الشركة، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن العمالة في الملكية الأردنية تأثرت بشكل سلبي نتيجة إغلاق حركة الملاحة الجوية في 2020، وهناك برنامج لمن يريد الخروج من الشركة طوعاً، مضيفاً "لا يوجد إخراج إجباري لموظفي الملكية سواء بشكل سابق أو لاحق".