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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً

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"الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً "الشؤون الإسلامية" تغلق 11 مسجدًا مؤقتاً
في 5 مناطق.. بعد ثبوت 11 إصابة بـ"كورونا"

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 11 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 11 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 54 يوماً 441 مسجداً تم فتح 416 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارةأن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة القصيم تم رصد أربع حالات إصابة بها، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات إصابة بها ومسجدان بمنطقة الرياض، تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدًا، ثلاثة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجدين بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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