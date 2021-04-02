أخبار عاجلة

روسيا تسجّل 81 إصابة بالسلالة "البريطانية" المتحورة من كورونا -
مدني جدة يخمد حريقاً اندلع في مستودعين جنوب المحافظة -
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

Print
مصر تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة
بلغ إجمالي الإصابات 202843 من ضمنهم 155016 متعافياً

مصر تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 322 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155016 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

كورونا.. 1319 وفاة بالبرازيل و767 إصابة جديدة بالفيروس بمصر

شبكة عيون الإخبارية