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"السديس": الحرمان الشريفان للعبادة وأداء الشعائر وليس لرفع الهتافات وترديد الشعارات

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"السديس": الحرمان الشريفان للعبادة وأداء الشعائر وليس لرفع الهتافات وترديد الشعارات "السديس": الحرمان الشريفان للعبادة وأداء الشعائر وليس لرفع الهتافات وترديد الشعارات

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ما حدث في المسجد الحرام من ترديد الشعارات العنصرية ورفع الهتافات.

وقال "السديس" إن استخدام العبارات المتشددة العنصرية الخارجة عن المذهب الإسلامي الوسطي الصحيح في مسجد الله المحرم أمر عظيم فلم يراع فيها حرمة المكان ولم يقدس حرمته يقول الله تعالى {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبراهيم مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إلى إبراهيم وَإسماعيل أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.

وأردف: "فلا ينبغي لهذا المكان إلا لعبادة الله وتعظيم بيته وقد توعد الله من أراد به الفساد والإلحاد فقال تعالى {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}".

وأضاف أن الله حرم هذا البيت وجعله مكاناً للعبادة من صلاة وطواف وحج، وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجراً، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب}.

وفي الختام دعا "السديس" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بدوام الصحة والعافية وأن يحفظ المملكة والحرمين الشريفين من كل شر وأن يحميها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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