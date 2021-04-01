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سالم الدوسري يتعرض للإصابة.. والهلال يتأهب لاستئناف المنافسات

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"الحمدان" يوجه رسالة لجماهير الأزرق من الحجر الصحي

سالم الدوسري يتعرض للإصابة.. والهلال يتأهب لاستئناف المنافسات

أعلن نادي الهلال تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم سالم الدوسري لإصابة في مفصل القدم ،أجبرته على التواجد في عيادة "مستشفى المملكة" بمقر النادي.

ميدانياً واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الخميس تحضيراته استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الرياضي.

خاض اللاعبون مناورة مع فريق شباب "الهلال"، وذلك على الملعب الرئيس بمقر النادي.

ومنح المدير الفني "روجيرو ميكالي" أعضاء الفريق راحة يوم الغد؛ علـى أن يعاود اللاعبون تدريباتهم مساء السبت المقبل.

وفي سياق متصل وجه عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق، رسالة للجماهير بشأن حالته، بعد إصابته مؤخراً بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت نتائج فحص "كوفيد 19" يوم 23 مارس الماضي، سلامة جميع لاعبي السعودي، فور انتظامهم في مقر المعسكر الإعدادي الماضي بالرياض، باستثناء الحمدان الذي ظهرت نتيجته إيجابية، وعلى ضوء ذلك تم استبعاده.

ويؤدي الحمدان تدريباته اليومية في منزله بعد إصابته بكرونا، حيث وفرت له الإدارة جميع الأجهزة الرياضية التي يحتاجها لمواصلة التمارين بشكل انفرادي.

وكتب الحمدان، عبر حسابه على "إنستجرام"، مساء اليوم الخميس: "الحمد لله دائماً وأبداً، شكرا للجميع على دعواتكم، ونشوفكم قريباً بإذن الله".

وأرفق الحمدان صورة له بقميص الهلال وهو سعيد للغاية في أحد تدريبات فريقه، وسط تفاعل كبير من جانب الهلاليين، الذين أكدوا أنهم بانتظار عودته القوية بعد تعافيه من كورونا.

الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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