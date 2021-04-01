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"غرفة الطائف" تستضيف لقاء الشراكات الإستراتيجية

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برعاية نائب محافظ التدريب التقني عبر برنامج zoom

برعاية نائب محافظ ‎المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق، استضافت ‎غرفة الطائف بالتعاون مع ‎المؤسسة العامة للتدريب التقني عبر zoom اللقاء التعريفي بنموذج الشراكات الاستراتيجية.

حيث رحب نائب رئيس مجلس الإدارة مشعل بن فلاح العتيبي براعي اللقاء والمتحدثين والحضور والمشاركين، بعدها ألقى راعي اللقاء نائب محافظ ‎المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور المرزوق كلمة ترحيبية عبر فيها عن سعادته لتعاون واهتمام غرفة الطائف، وشكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، ومشعل بن فلاح العتيبي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأمانة العامة على استضافتهم لهذا اللقاء.

إثر ذلك بدأ العرض المرئي وتحدث كل من المهندس مطر بن عيد العنزي المدير التنفيذي للمركز الوطني للشراكات الإستراتيجية والمهندس نايف بن عواد المطرفي مدير إدارة تطوير الشراكات الإستراتيجية لاستقطاب القطاع الخاص لعقد الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات بهدف استعراض نماذج معاهد وأكاديميات الشراكات الإستراتيجية وبحضور كلٍ من فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وخالد بن غازي طواب مدير شؤون الكليات والمعاهد بمنطقة مكة المكرمة وعمداء ومسؤولي الكليات والمعاهد وتم استقبال المشاركات والاستفسارات.

وفي نهاية اللقاء، شكر المهندس فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة على اهتمامهم البالغ وتعاونهم المستمر لعقد مثل هذه اللقاءات واستمرار التعاون لخدمة الوطن والمواطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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