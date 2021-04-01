أخبار عاجلة

تسجيل 82 وفاة و6537 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن -
امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
زملائه في العمل تآمروا علي امه مريضة الزهايمر .. وكانت النهاية مفاجأة???????? -
الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض أهلا رمضان لـ2100 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مسلي" يجتمع بلاعبي الفريق الأول قبل موقعة النصر والفيصلي .. في الكأس

Print
بعد إعلان رئاسته النادي بساعات

بعد أقل من 4 ساعات، على تزكيته رئيسًا لمدة 4 أعوام، استهل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجديد، الخميس، مشواره باجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وحضر آل معمر وأعضاء مجلس إدارته، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يُعقد اجتماع معهم، بحضور المدير التنفيذي حسين عبد الغني.

يُذكر أن النصر يكثف تحضيراته لمواجهة الفيصلي، الأحد المقبل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين رئيس نادي النصر الفيصلي رئيس النصر مسلي آل معمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى كورونا

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

السديس: "التحصين" ضدّ فيروس كورونا شرط لدخول الحرمين الشريفين

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

أمريكا: 40 ألف طفل فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب فيروس كورونا

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

السديس يؤكد أهمية تنفيذ الخطط التشغيلية لموسم رمضان

شبكة عيون الإخبارية