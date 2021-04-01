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لجنة الانضباط والأخلاق تغرم النصر ورئيس الاتحاد

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بمبلغ تجاوز 53 ألف ريال

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم النصر ورئيس الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، عن غرامة نادي النصر مبلغ 33،750 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبيه في النزول إلى أرض الملعب خلال مواجهتهم أمام الباطن في الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كما ألزمت اللجنة نادي العين بدفع مبلغ 10 آلاف ريال سعودي بسبب حصول سبعة من لاعبيه على إنذارات خلال مواجهتهم أمام النصر في ربع نهائي كأس الملك، وعاقب الانضباط أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد بدفع مبلغ 20 ألف ريال بعد دخوله إلى أرض الملعب خلال مواجهة فريقه أمام الرائد في الجولة الـ24 من الدوري.

لجنة الانضباط والأخلاق تغرم النصر ورئيس الاتحاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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