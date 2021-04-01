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الأردن يدين استهداف الحوثيين المستمر مناطق مدنية في

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الأردن يدين استهداف الحوثيين المستمر مناطق مدنية في السعودية الأردن يدين استهداف الحوثيين المستمر مناطق مدنية في

جى بي سي نيوز  :- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الثلاثاء، استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية من خلال إطلاق طائرتين مسيّرتين بدون طيار باتجاه مدينة جازان، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضهما وتدميرهما بنجاح.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة الأمر الذي يشكل تحديا سافرا للجهود كافة والمبادرات الدولية المستهدفة حل النزاع وفق المرجعيات المعتمدة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

الفايز، شدد أيضا على وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مؤكداً على موقف الأردن الراسخ في رفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب الذي يستهدف دون تمييز الجميع.

جي بي سي نيوز

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