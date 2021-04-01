أخبار عاجلة

امتحان الترم الثانى سهل ومباشر وبسيط.. رسالة مهمة من وزارة التعليم لكل طالب وولى أمر -
تحذير هام من الأرصاد.. ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد ذروة الموجة الحارة يومي الثلاثاء والأربعاء -
حصاد محصول المكرونة وحفلة لغسل الأسود.. أشهر أكاذيب أبريل في التاريخ -
إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة..منافس الزمالك يتلقى ضربة موجعة..بريطانيا تفتح المتاجر والصالات الرياضية -
الرئيس السيسي يوجه بعلاج أب مصاب بضمور فى العضلات وابنه يحتاج لزراعة قرنية -
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة -
إيه اللي حصل؟.. انفصال أسما شريف منير و محمود حجازى.. وتعلق: محصلش نصيب -
زملائه في العمل تآمروا علي امه مريضة الزهايمر .. وكانت النهاية مفاجأة???????? -
الرئيس السيسي يوجه بزيادة منافذ توزيع السلع بمعارض أهلا رمضان لـ2100 -
5 مميزات خفية داخل فيسبوك قد لا تعرفها.. الميزة الرابعة مهمة جدا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

وزير الخارجية الأردني : "داعش هزم لكن لم يدمر"

Print
وزير الخارجية الأردني : "داعش هزم لكن لم يدمر" وزير الخارجية الأردني : "داعش هزم لكن لم يدمر"

جى بي سي نيوز - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن خطر الإرهاب ما يزال قائماً ويستدعي استمرار التحالف الدولي في جهوده لمحاربة الإرهاب الذي شكل خطراً جماعياً.
وأضاف الصفدي في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للتحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، والذي عقد اليوم الثلاثاء، عبر آلية الاتصال المرئي، باستضافة مشتركة من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا صوفي ويلمز ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن التحالف الدولي لهزيمة داعش الذي تقوده الولايات المتحدة بفاعلية حقق إنجازات هامة، وقام بدور رئيسي في الجهود المشتركة لدحر الإرهاب. وشدد الصفدي على أنه، وكما قال جلالة الملك عبدالله الثاني، "داعش هزم لكن لم يدمر". وأضاف، "الخطر الأمني للإرهاب لا يزال كبيراً، وظلاميته التي تروج للكراهية تحدٍ آني ومستقبلي"، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة يحاولان إعادة بناء قدراتهما في سوريا والعراق، والتنظيمات الإرهابية الأخرى تنشط في أفريقيا والشرق الأوسط وفي أماكن أخرى، ويستمر خطر نشر التطرف عبر الفضاء الافتراضي عالمياً.
وقال، إن "الحاجة للتحالف الدولي لهزيمة داعش ضاغطة اليوم كما كانت عندما سيطر (داعش) على آلاف الكيلومترات وقمع ملايين الناس"، مؤكدا أن "تماسك التحالف وتعضيده ضرورة لتحقيق الهزيمة المطلقة والدائمة للإرهاب".
وشدد الصفدي على ضرورة الاستمرار في الجهد العسكري ضد داعش ومنعه من إعادة بناء قدراته، وزيادة التعاون الاستخباراتي لإحباط عملياته الإرهابية "ومحاصرة قدرته على بث ظلاميته وتعريتها، سيما وأن الإرهاب بجميع أشكاله مسخ وخارج إنسانيتنا المشتركة".
وقال، إن "دحر الإرهاب يتطلب هزيمة سرديته وهذه جبهة يبذل الأردن جهوداً مكثفة فيها، بما في ذلك من خلال مسيرة العقبة"، مشددا على "أن الإرهاب ينمو في بيئات الفوضى والصراع واليأس، ما يجعل من حل الصراعات وإيجاد الأمل والفرص عاملاً أساسياً في هزيمته".
وأضاف، إنه يجب بذل جهود أكبر لحل الأزمات وإنهاء الصراعات وما يولده من غياب للأمل والمعاناة. وشدد الصفدي خلال الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس وزراء العراق بكلمة مسجلة، على ضرورة تثبيت النصر الذي حققه العراق على الإرهاب من خلال دعم جهود العراقية تثبيت الاستقرار وإعادة البناء. وأكد ضرورة تبني منهجية شمولية في محاربة الإرهاب بحيث تواجه الإرهابيين حيثما وجدوا وتكسب المعركة ضدهم في جميع الجبهات الميدانية والفكرية. وقال الصفدي إن "الأردن يبقى شريكاً ملتزماً بالعمل مع جميع أعضاء التحالف في هذه الحرب دفاعاً عن شعوبنا وعن مصالحنا وقيمنا الإنسانية المشتركة."وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 30 دولة بالإضافة إلى أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وأمين عام منظمة الانتربول يورغن شتوك.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة

الحكومة تعلن موعد بدء تطبيق اشتراطات البناء الجديدة والتراخيص وتفاصيل المنظومة

مصير ولي عهد الأردن السابق والاعتقالات الأخيرة.. أبرز ما جاء في مؤتمر الحكومة

مصير ولي عهد الأردن السابق والاعتقالات الأخيرة.. أبرز ما جاء في مؤتمر الحكومة

الحكومة اليمنية: الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة ضد الإنسانية

الحكومة اليمنية: الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة ضد الإنسانية

نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية