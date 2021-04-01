أخبار عاجلة

البث المباشر لقناة RT Arabic -
جولة الكاظمي الخليجية.. عودة للمحيط العربي -
رسالة الأمير حمزة للملك.. الأزمة انتهت؟ -
أردوغان: بيان الضباط مرآة لانقلابات سابقة ونتعهد بمحاسبتهم بالتعاون مع أطياف الشعب -
التلفزيون الأردني ينشر لقطات تظهر مناورات عسكرية غرب البلاد -
الكرملين: نحرك قواتنا العسكرية داخل أراضينا ولا نشكل تهديدا لأوكرانيا -
هل يلمح بيان ضباط أتراك سابقين لانقلاب؟ -
وزير الخارجية الروسي لافروف يصل الهند مع زيارة رسمية -
نتنياهو.. محاكمة بالفساد وشكوك حول التكليف -
شاهد.. شاحنة تغرق في المياه المتجمدة أثناء سيرها على طريق جليدي على سطح بحيرة البايكال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بحضور أمراء ووزراء.. تدشين طريق "المدينة – حائل" المباشر

Print
يأتي افتتاحه ضمن سلسلة المشاريع الهادفة لخدمة المنطقتين

بحضور أمراء ووزراء.. تدشين طريق

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، طريق "المدينة المنورة –حائل" المباشر ، بحضور الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ووزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وفي بداية الحفل، الذي أُقيم بهذه المناسبة عُزف السلام الملكي، وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم، ثم اطلع الأمراء على عرض مرئي عن وزارة النقل وأبرز الأعمال التي تقوم بها، بالإضافة لمسيرتها التاريخية، مروراً بتغيير مسماها من وزارة المواصلات إلى وزارة النقل، تلا ذلك عرض آخر عن الطريق الجديد الذي يُعدّ شرياناً مهماً يربط منطقة المدينة المنورة ومنطقة حائل، وأحد أهم مشاريع الطرق في المملكة، حيث يبلغ طوله 414 كيلومتراً، ويمتد من الطريق الدائري بالمدينة المنورة حتى طريق القصيم/حائل/الجوف السريع.

وأكد وزير النقل خلال كلمته بحفل الافتتاح، أن هذه المشاريع التنموية، تأتي ضمن سلسلة مشاريع لخدمة المنطقتين، وأن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والمتابعة المستمرة، تُجنى ثمارها اليوم من خلال تدشين هذا المشروع الحيوي المهمّ.

وقدّم شكره للأمراء على رعايتهم والدعم الذي يولونه للمنطقتين وأهاليها، بالإضافة إلى دعمهم المستمر لمشاريع الوزارة، مشيراً إلى أن هذا الطريق يُعد أحد أهم المحاور الرئيسية لربط مناطق المملكة ببعضها، حيث تولي الوزارة اهتماماً بالغاً في ربط كافة مناطق المملكة للتوسع في الطرق وخدمة كافة سكان المملكة وزوارها والارتقاء بجودة الحياة في المدن .

ويربط الطريق منطقة حائل والمنطقة الشمالية مباشرة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يُعزز خدمات النقل البري بين المنطقتين ويرفع مستوى السلامة على الطرق السريعة.

وأوضح أن الطريق الجديد يربط المناطق النائية والريفية بالمدن والمحافظات، مما يساهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي، وذلك ضمن خطط الوزارة لتوسيع شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية لها في كافة مناطق المملكة.

بحضور أمراء ووزراء.. تدشين طريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"العتيبي" يزور القوات السعودية المشاركة في مناورات التمرين الجوي المختلط في باكستان

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

"الرياضة السعودية" تنال حصرية بث مسابقات الاتحاد الآسيوي داخل المملكة لـ4 سنوات

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 9964 نقطة

شبكة عيون الإخبارية