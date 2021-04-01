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الأولى من إنتاجها.. جامعة الفيصل تكشف عن "سيارة الطاقة الشمسية"

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الأولى من إنتاجها.. جامعة الفيصل تكشف عن "سيارة الطاقة الشمسية" الأولى من إنتاجها.. جامعة الفيصل تكشف عن "سيارة الطاقة الشمسية"
"آل هيازع": ثمرة مشروع متكامل ومساهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030

الأولى من إنتاجها.. جامعة الفيصل تكشف عن

كشفت جامعة الفيصل ممثلة بكلية الهندسة اليوم، عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية تم إنتاجها بالتعاون مع شريك الجامعة شركة "بوينج"، وذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع، وممثلي الشركة.

وقال "آل هيازع": عمل على هذا المشروع طلاب وطالبات كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية والصناعية والتقنية بالجامعة واستغرق عدة سنوات، وقد هيأت الجامعة البيئة والشراكات المناسبة لإتمام العمل على أكمل وجه.

وأضاف: الجامعة تركز على دعم مبادرات ومشاريع الطلاب، بوصفها جزءاً من بناء شخصية الطالب والطالبة.

وأردف "آل هيازع": نتاج هذا العمل سيكون بمثابة مشاركات في المسابقات الدولية ونشر للأبحاث العلمية، مفيدا بأنه مشروع متكامل ومساهمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

من جهته، أوضح المشرف على المشروع المساعد في كلية الهندسة، الدكتور أحمد عطيفي، من جهته، أن المشروع بدأ عام 2015/ 2016 أكاديمياً، بدعم من مركز البحث العلمي بالجامعة، ونفذ على أعلى درجة من الكفاءة، ويمكن لهذه السيارة أن تقطع مسافة تصل 2500 كيلومتر، بسرعة تصل إلى أكثر من 80 كيلومتراً في الساعة.

وقال "عطيفي": الخامات اختيرت بعناية، وقد عمل الطلاب على الأجهزة الميكانيكية والكهربائية والتقنية بأنفسهم لتحقيق الهدف المطلوب من صناعة هذه السيارة، والسيارة ستشارك في مسابقة ماراثون في جنوب إفريقيا عام 2022.

واستعرض الفريق، برئاسة المهندس حبيب فاروق، مجهوداته في تصميم السيارة وتصنيعها، كما قام بتشغيلها وعرض السيارة أمام الحضور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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