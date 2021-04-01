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بدء فعاليات "الدفاع المتوهج" بين القوات البحرينية ونظيرتها الأمريكية

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بدء فعاليات "الدفاع المتوهج" بين القوات البحرينية ونظيرتها الأمريكية بدء فعاليات "الدفاع المتوهج" بين القوات البحرينية ونظيرتها الأمريكية
التمرين المشترك يشتمل على عدد من التطبيقات الميدانية العسكرية

بدء فعاليات

بدأت قوة دفاع مملكة البحرين ووزارة الداخلية، والقوات المركزية الأمريكية اليوم فعاليات التمرين المشترك "الدفاع المتوهج "Neon Defender".

وشملت مجريات ومراحل التمرين المختلفة عددًا من التطبيقات الميدانية العسكرية والعمليات البحرية والمناورات التكتيكية المختلفة بأحدث التقنيات القتالية المتطورة.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدفاعي والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة وجيوش الدول الصديقة لتعزيز التعاون في المحافظة على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.

ويقام التمرين ضمن إطار البرامج والخطط المرسومة الهادفة إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات ورفع كفاءة جميع المشاركين في التمرين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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