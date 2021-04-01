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مسؤول كويتي: الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في يوليو

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مسؤول كويتي: الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في يوليو مسؤول كويتي: الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في يوليو
قال: البلاد موعودة بتسلم كميات كبيرة من لقاحات كورونا

مسؤول كويتي: الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في يوليو

أكد مسؤول حكومي كويتي لصحيفة "القبس"، أن الحياة ستبدأ بالعودة إلى طبيعتها في البلاد في شهر يوليو المقبل؛ وذلك رغم ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في البلاد مؤخرًا.

وأضاف أن "الكويت موعودة بتسلم كميات كبيرة من اللقاحات المضادة لكورونا المتفق عليها؛ وهو ما يعني أن الشركات المنتجة للقاحات ستزيد توريدات لقاحاتها بشكل أكبر؛ مما سيسرع وتيرة التطعيمات وبلوغ تحقيق المناعة المجتمعية ضد الوباء.

وقال إنه "في نهاية الربع الثاني من العام الحالي؛ ستكون التوريدات بشكل أفضل؛ لكن التزام الاشتراطات الصحية والتباعد والكمامة سيستمر إلى نهاية 2022".

وعن فتح المطار، أكد أنه "سيفتح حال انتهاء تطعيم المواطنين، بما يشكل حماية لهم من انتقال العدوى حال دخول القادمين إلى البلاد".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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