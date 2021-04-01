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المسند: ذروة الموجة المعتدلة الباردة في الوسطى والشرقية السبت والأحد

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المسند: ذروة الموجة المعتدلة الباردة في الوسطى والشرقية السبت والأحد المسند: ذروة الموجة المعتدلة الباردة في الوسطى والشرقية السبت والأحد
قال: تبدأ اليوم درجة الحرارة في الانخفاض التدريجي البسيط في المناطق الشمالية

المسند: ذروة الموجة المعتدلة الباردة في الوسطى والشرقية السبت والأحد

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: تبدأ اليوم درجة الحرارة في الانخفاض التدريجي البسيط في المناطق الشمالية؛ بينما في الوسطى وفي الشرقية من يوم السبت، وذروة الموجة المعتدلة إلى الباردة تكون يومي السبت والأحد، ثم تعاود الحرارة الارتفاع.

وتابع: قد تتشكل السحب المتفرقة اليوم، وربما يهطل منها زخات مطرية خفيفة، على أجزاء محدودة من شرقي منطقة #مكة_المكرمة وعلى أجزاء من #القصيم #الزلفي #المجمعة #الدوادمي #عفيف وما حولها؛ في حين يسود الاستقرار الجوي بقية المناطق.

وأردف: وفق الاستقراء المناخي (التاريخي)؛ فإن شهر #أبريل يُعد الأكثر أمطارًا في الوسطى، ولا يزال النهار يأخذ من حصة الليل. وقد تكثر الإصابة بالزكام في الأيام القادمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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