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صوت "" محظور على الفيسبوك

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صوت "ترامب" محظور على الفيسبوك صوت "" محظور على الفيسبوك

صوت

أزال موقع فيسبوك، مقطع للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، من صفحة لارا ترامب، زوجة ابنه.

وكان فيسبوك عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، قد منع ترامب من استخدام المنصة في يناير، بعد أعمال شغب قام بها أنصاره في مبنى الكابيتول -مقر البرلمان- في العاصمة واشنطن.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، نشرت لارا ترامب، وهي مساهمة جديدة في قناة "فوكس نيوز"، مقطع فيديو لها وهي تُجري مقابلة مع الرئيس السابق حول مجموعة من القضايا.

ونشرت لاحقًا لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني تَلَقّتها من فيسبوك تم إبلاغها فيها بقرار الحظر.

وجاء في الرسالة من "كيتلين"؛ أنه "تماشيًا مع الحظر الذي وضعناه على حسابات فيسبوك وإنستغرام التابعة لدونالد ترامب؛ ستتم إزالة المحتوى الإضافي المنشور بصوت دونالد ترامب، وسيؤدي ذلك إلى قيود إضافية على الحساب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية