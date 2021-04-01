طقس الخميس: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والقصيم ومكة والمدينة والشرقية

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تُصحَب برياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة تُصحَب برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 50كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.