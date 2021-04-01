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طقس الخميس: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والقصيم ومكة والمدينة والشرقية

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طقس الخميس: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والقصيم ومكة والمدينة والشرقية طقس الخميس: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والقصيم ومكة والمدينة والشرقية
تُصحَب برياح نشطة

طقس الخميس: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والقصيم ومكة والمدينة والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة تُصحَب برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (حائل، القصيم، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 50كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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