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رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الاستثمار ورجال الأعمال السعوديين

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رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الاستثمار ورجال الأعمال السعوديين رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الاستثمار ورجال الأعمال السعوديين
ناقش سبل تذليل التحديات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص للمملكة في بلاده

رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الاستثمار ورجال الأعمال السعوديين

التقى السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق أمس الأربعاء، بقصر الملك سعود في الرياض، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف عجلان العجلان وعددًا من رجال الأعمال السعوديين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز استثمارات القطاع الخاص السعودي في العراق، وسبل تذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن البلدين يهدفان إلى تطوير علاقاتهما، مشيرًا إلى أن العراق يوجد بها العديد من الفرص الثمينة، وأنه يتطلع لاستغلال الشركات السعودية لأكبر قدر ممكن من هذه الفرص.

وأفاد بأن جمهورية العراق تعمل على حل جميع المعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين لتسهيل فرص الاستثمار بها.

من جهة أخرى، أكد وزير الاستثمار أن حكومة خادم الحرمين الشريفين مستمرة وبلا تردد بدعم القطاع الخاص السعودي للاستثمار في العراق، وستعمل مع العراقية على تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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