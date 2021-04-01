محكمة عسكرية يمنية تعقد جلستها الثالثة لمحاكمة الضابط الإيراني "إيرلو"

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وجّهت له تهمة الدخول متنكرًا لأراضيها والاشتراك في جرائم مع الحوثي

واصلت محكمة عسكرية يمنية عقد جلسات خاصة لمحاكمة ضابط الحرس الثوري الإيراني، المدعو حسن إدريس إيرلو، بتهمة الدخول متنكرًا إلى أراضي اليمن والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.

وتفصيلاً، عقدت المحكمة العسكرية أمس الأربعاء جلستها العلنية الثالثة بمدينة مأرب، بحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي؛ للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م، الخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأمرت المحكمة بتنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام، وقائمة أدلة الإثبات في مواجهة المنصبين.

وأمرت المحكمة العسكرية اليمنية بضم ملف قضية المدعو إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.