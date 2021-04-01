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"جينيسيس" تُطلق الطراز الجديد من سيارة G70

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صممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة

عبدالملك سرور- سبق: أطلقت جينيسيس الطراز الجديد من سيارة G70، وظهرت السيارة السيدان الرياضية الجديدة بترقيات فاخرة.

حيث شهدت G70 الجديدة تحديثًا شاملاً، حيث تأتي المقدمة بالمصابيح الرباعية، وصممت بشبكة أمامية منخفضة لتعطي انطباعًا للجرأة والقوة، وتظهر فتحة الهواء الجديدة الموضوعة تحت إطار الشبكة الأمامية، والمصممة لتحسين كفاءة تدفق الهواء.

ومن الداخل تظهر المقصورة بتصميم فاخر مطور، كما أنها مزودة بنظام معلومات وترفيه أكبر حجمًا وعرضًا بشاشة مقاس 10.25 بوصة تعمل باللمس، لتكون بارزة وسط لوحة القيادة وليسهل استخدامها، ويعزز الزجاج الأمامي وزجاج الباب الأمامي الكاتم للصوت الهدوء في المقصورة ويجعل البقاء فيها مريحًا.

وتم تزويد السيارة بمحركين، الأول بسعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني ومحرك بسعة 3.3 لتر سداسي الأسطوانات بشاحن توربيني مزدوج.

ومن ناحية السلامة، فتتضمن السيارة مجموعة من مزايا السلامة منها: نظام 10 وسائد هوائية، ونظام المساعدة على ( تجنب الاصطدام الأمامي، تجنب الاصطدام للنقطة العمياء، تجنب الاصطدام عند عبور السيارات من الخلف)، بالإضافة إلى شاشة الرؤية المحيطية، ونظام مثبت السرعة الذكي ومتابعة المسار والبقاء على حارة السير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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