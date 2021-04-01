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"تركي بن بندر" يرعى حفل تخريج طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية

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الخريجون قاموا بأداء القسم.. وأعلنت نتائج المتفوقين بالدورة الـ 133

رعى الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية ، أمس الأربعاء, حفل تخريج الدورة (133) من طلبة معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران.

وتفصيلاً، فور وصول سموه عُزف سلام الفريق، وبدأ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد المعهد كلمة بهذه المناسبة، تبع ذلك كلمة الخريجين، بعدها قام الخريجون بأداء القسم، ثم أعلنت نتائج الطلبة المتفوقين، وفي نهاية الحفل عُزف السلام الملكي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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