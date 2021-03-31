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بري: لبنان في خطر وآن الأوان كي نستفيق

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بري: لبنان في خطر وآن الأوان كي نستفيق بري: لبنان في خطر وآن الأوان كي نستفيق

جي بي سي نيوز :- قال رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الإثنين، إن بلاده "في خطر"، محذرا من أنه "إذا غرق البلد فسيغرق الجميع دون استثناء".

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف بري: "البلد كله في خطر، لقد آن الأوان كي نستفيق، لأنه في النهاية إذا ما غرقت السفينة فلن يبقى أحد وسوف يغرق البلد، وإذا غرق فسيغرق الجميع دون استثناء".

كما انتقد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، "تفسيرا دستوريا" يحدد سقف تصريف الأعمال ودور حكومته المستقيلة منذ 10 أغسطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وجاء طلب دياب، الأربعاء الماضي، في ظل عدم تمكن سعد الحريري حتى الآن من تشكيل المُكلف بها منذ 5 أشهر، جراء خلافات بين القوى السياسية.

ويريد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" (شخصيات غير حزبية)، ويتهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، بمحاولة الحصول لفريقه (التيار الوطني الحر وحلفاؤه وبينهم "حزب الله") على "الثلث المعطل"، وهو ما ينفيه رئيس الجمهورية.

و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قراراتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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