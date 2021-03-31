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.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

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فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع .. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع
لم يدرك أحد أن قطعة القماش البيضاء بها طفل

فيديو.. ألقوا الرضيع من الطابق الثالث وأنقذه شيء غير متوقع

نجا طفل من الموت مرتين؛ الأولى بعدما أتت النيران على منزل عائلته، وعندما جرى رميه بشدة من نافذة بالطابق الثالث في عمليات الإنقاذ العشوائية التي قام بها الجيران؛ لكن شيئًا غير متوقع أنقذه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا - على نطاق واسع- يُظهر عدة أشخاص وهم يشكلون عمودًا بشريًّا لإنقاذ سكان شقة اندلعت فيها النيران بمدينة نانت غربي فرنسا.

وتسلق الشبان في المنطقة المبنى للوصول إلى الشقة المحترقة، عسى أن يساهم ذلك في إنقاذ السكان المحاصرين.

وبالفعل، استطاعوا أن ينزلوا الوالدين، ووثّقت الصور لحظات إخراج الوالدة من المنزل.

لكن شيئًا غريبًا حدث، وهو إلقاء الطفل الرضيع البالغ من العمر 6 أشهر بشدة من الطابق الثالث، رغم وجود أشخاص كان من المفترض أن يُنزلوه كما فعلوا مع والديه، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأظهرت لقطاتٌ قطعة قماش بيضاء كبيرة وهي تسقط من الشقة التي يتصاعد منها النيران.. وللوهلة الأولى لم يثر الأمر اهتمام البعض، قبل أن يعلموا أن بداخله طفلًا رضيعًا.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية: "رأى السكان المحليون الشجعان الحريق، وشرعوا في تسلق المبنى لإنقاذ من بداخله".

وأضاف أنه تم إنزال الأم والأب ببطء على جانب المبنى، وفي تلك الأثناء تم إلقاء الطفل ببساطة من النافذة.

وتابع: "لحسن الحظ، كانت هناك مرتبة على الأرض، لذا لم يصب الطفل بجروح خطيرة كما هو متوقع".

ونُقل الطفل الرضيع إلى قسم الطوارئ، حيث وصفت حالته بأنها بعيدة عن الخطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية