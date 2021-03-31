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وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار

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وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار وزير الداخلية: "شريك" يدعم التنمية ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار
قال: سعي دائم لسمو سيدي ولي العهد بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً

وزير الداخلية:

أكّد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن برنامج شريك الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعزّز من تمكين القطاع الخاص، ويدعم التنمية والازدهار الاقتصادي.

وقال عبر حسابه في تويتر: السعي الدائم لسمو سيدي ولي العهد، بأن يكون وطننا رائداً اقتصادياً وتنموياً يتجلى في "برنامج شريك " الذي يعزّز من تمكين القطاعين الخاص والعام، ويدعم بشكل أساسي التنمية والازدهار الاقتصادي في المملكة، ممّا ينعكس إيجاباً على الأمن والاستقرار بمفهومه الشامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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