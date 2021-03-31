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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

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الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
قال: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية والحالة تستمر حتى السادسة مساءً

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً في الأمواج وتدنياً في مدى الرؤية على محافظة ينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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