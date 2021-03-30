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افتتاح الملتقى الأول للحاضنات الجدد في الرياض

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"الحربي" يؤكد فضل كفالة اليتيم الإيجابي

افتتاح الملتقى الأول للحاضنات الجدد في الرياض

افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد الله الحربي، صباح اليوم، فعاليات الملتقى الأول للحاضنات الجدد.

وتنظم إدارة الأسر الكافلة بالفرع الملتقى الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة بعض منسوبي الفرع والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

ويهدف الملتقى إلى تأهيل الأمهات حديثات الاحتضان في الأسر الكافلة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لرعاية الأيتام، وتجاوز ما قد يصادفهن من معوقات.

وذلك من خلال مجموعة من المحاضرات والندوات التربوية، يقدمها الدكتور ناصر العريفي، تُعنى بتوضيح طرق التربية الحديثة وسلوكيات الطفولة المبكرة وكيفية إخبار الطفل بواقعه والسن المناسب للتلقي، بالإضافة إلى فتح المجال للاستفسارات والنقاشات بين الحضور والمدرب.

وذكر الدكتور "الحربي" في بداية الملتقى، جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مجالات خدمة الأيتام والحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم الإسلام، والمتمثلة في مجموعة من الأنظمة والخدمات المقدمة لهم داخل وخارج فروع الإيواء.

وأكد فضل كفالة اليتيم ورعايته وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.

افتتاح الملتقى الأول للحاضنات الجدد في الرياض

افتتاح الملتقى الأول للحاضنات الجدد في الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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