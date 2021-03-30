أخبار عاجلة

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية -
"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان -
دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية -
"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري -
"جدوى": برامج "سكني" تخفض أسعار المنازل الجديدة 2021 -
بعد أرقام كورونا المعلنة اليوم .. الصحة تؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية -
في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" عن تقرير كورونا: نواصل رصد تزايد في تسجيل الحالات

Print
"الصحة" عن تقرير كورونا: نواصل رصد تزايد في تسجيل الحالات "الصحة" عن تقرير كورونا: نواصل رصد تزايد في تسجيل الحالات
قالت: ندعو الجميع إلى أخذ الحيطة والتقيد بالإجراءات الاحترازية

قالت الصحة إنها لاتزال ترصد تزايدًا في خارطة الإصابات في المملكة، وأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يُعد أمرًا مهمًا جدًا في هذه المرحلة، مهيبةً بالجميع بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي منعاً لانتشار كورونا وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

‬وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (556) حالة مؤكدة وتعافي (410) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5045) حالة، منها (694) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (389422) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (377714) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6663) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (57262) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

أمين الطائف يقرر إيقاف العروض الترفيهية لنافورة منتزه "الردف" التفاعلية

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

"تطوعي الأفلاج" يستعد لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين في رمضان

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

دعماً لمحادثات فيينا.. فرنسا تطالب إيران بوقف أي انتهاك لالتزاماتها النووية

"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري

"القاضي": أهمية الخطاب التوعوي للحدّ من السلوكيات المشينة لإيجاد مجتمع حضاري

شبكة عيون الإخبارية