إغلاق مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 إصابات بـ "كورونا" بين المصلين

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مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يوماً 405 مساجد تم فتح 382 منها بعد التعقيم

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يوماً 405 مساجد؛ تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة: مسجدان بمنطقة مكة المكرّمة؛ تم رصد حالتَي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الباحة تم رصد حالتَي إصابة بهما، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة الرياض، بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح مسجد واحد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.