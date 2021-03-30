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"صحتي تبدأ بفمي".. مستشفى المويه يفعّل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

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فعاليات توعوية عبر العيادات الخارجية وتصاميم عن كيفية العناية بالأسنان

ممثلًا في قسم العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، فعّل مستشفى محافظة المويه التابع لصحة الطائف، الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان.

وأطلق المستشفى مجموعة من الفعاليات التوعوية عبر عياداته الخارجية لمراجعيه من خلال وجود تصاميم تحتوي على محاور صحية وهي: كيفية العناية بأسنان الأطفال، والسلامة، وإصابات الفم والأسنان، والمفاهيم الخاطئة حول تنظيف الأسنان.

ووضعت التصاميم التي تحتوي على المواد التوعوية والتثقيفية عبر الشاشات الذكية للمستشفى لتوعية أكبر شريحة ممكنة خلال مدة الحملة والفعالية.

ويأتي تفعيل مثل هذه الفعاليات والأيام العالمية من أجل زيادة الوعي ورفع ثقافة الحفاظ على صحة الإنسان في المجتمع وتوعية أفراده من أطفال وأولياء أمورهم بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان.

الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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