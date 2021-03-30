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وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي " الخضراء والشرق الأوسط": حرص على حماية الطبيعة

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وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط": حرص على حماية الطبيعة وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي " الخضراء والشرق الأوسط": حرص على حماية الطبيعة
قال: المبادرتان تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سمو ولي العهد

وزير الداخلية مغرداً عن مبادرتَي

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، إن مبادرتَي #_الخضراء و #الشرق_الأوسط_الأخضر التي أعلن عنهما سمو سيدي ولي العهد، تؤكّدان الحرص على حماية الطبيعة، والعمل على تحقيق المستهدفات العالمية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن المبادرتين تأتيان امتداداً لمنجزات تحققت لحماية بيئتنا وتنميتها برعاية وتوجيهات سموه- يحفظه الله.

وكان وزير الداخلية قد دشن حسابه، في وقت سابق من صباح اليوم، على تويتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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