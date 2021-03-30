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1633 جولة رقابية على الجوامع والمساجد في عسير

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1633 جولة رقابية على الجوامع والمساجد في عسير 1633 جولة رقابية على الجوامع والمساجد في عسير
للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين

1633 جولة رقابية على الجوامع والمساجد في عسير

نفّذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، 1633 جولة رقابية على جوامع ومساجد المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين، وذلك للحد من انتشار .

وأكّد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير خلال الجولات على الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، والتقيد بعمليات الفرز البصري عند الدخول لمقار العمل بفرع الوزارة والمكاتب التابعة، إلى جانب تنظيم دخول المراجعين.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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