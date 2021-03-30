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بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة

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بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة
ربط سعرها بقيمة الدولار الأمريكي بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة

بطاقات الائتمان تسمح لأول مرة بمعاملات العملات الرقمية المشفرة

تستمر بطاقات الائتمان الرئيسة في احتضان العملات الرقمية المشفرة، بسماحها لأول مرة بالمعاملات عن طريقها.

وأعلنت "فيزا"، إحدى أشهر بطاقات الائتمان الشهيرة، إمكانية تسوية معاملاتها باستخدام العملات الرقمية المشفرة، مثل "بيتكوين"، وعن طريق منصة الدفع الرقمي المشفر "كريبتو دوت كوم"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وتخطط "فيزا" من خلال ذلك القرار، إلى توسعة شركائها، وستطبق تلك الإجراءات في وقت لاحق من هذا العام، بحسب بيانها.

وستربط "فيزا" سعر العملات الرقمية المشفرة بقيمة الدولار الأمريكي، بحيث لا يخضع للتقلبات الكبيرة في قيمة تلك العملات.

وتسعى "فيزا" من خلال تلك الخطوة، لتبسيط عمليات الدفع، عن طريق تطبيق نظام "المحفظة الرقمية المشفرة".

وتطبق أيضاً شركات مثل "ماستر كارد" و"باي بال" إجراءات مماثلة، للسماح للتجار مباشرة بممارسة عملياتهم من خلال العملة الرقمية المشفرة.بطاقات الائتمان العملات الرقمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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