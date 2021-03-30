أخبار عاجلة

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

Print
الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
أمير البلاد كان قد أصدر مرسوماً بتشكيل الجديدة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدّى صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وأعضاء الحكومة، اليوم، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة، وفقاً للمادة (91) من الدستور الكويتي.

وتنص المادة على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، قد أصدر في 24 يناير الماضي أمراً أميرياً بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيساً لمجلس الوزراء.

كما أصدر أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر بيان، بحضور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

نصرالله: على الجميع أن يعرف أن الوقت نفد في لبنان وأن طريق الحل هو تشكيل الحكومة

الاردن ..الحكومة تعلن إجراءات تخفيفية اليوم

الاردن ..الحكومة تعلن إجراءات تخفيفية اليوم

الحكومة العراقية تنشر قوات مسلحة في بغداد

الحكومة العراقية تنشر قوات مسلحة في بغداد

شبكة عيون الإخبارية