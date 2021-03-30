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هذا الفيروس يحفز تطور سرطان معدي.. طبيب روسي يحذّر

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هذا الفيروس يحفز تطور سرطان معدي.. طبيب روسي يحذّر هذا الفيروس يحفز تطور سرطان معدي.. طبيب روسي يحذّر
يؤثر في الأغشية المخاطية ويتوغل ويسبب طفرات بالحمض النووي

هذا الفيروس يحفز تطور سرطان معدي.. طبيب روسي يحذّر

أعلن طبيب روسي أن فيروس الورم الحليمي يمكن أن يحفز تطور السرطان.

وأشار ألكسندر مياسنيكوف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "قبل سنوات عديدة، اكتشف علماء من اليابان أن سرطان عنق الرحم، هو أكثر أنواع السرطانات النسائية انتشارًا، وقد قضى هذا السرطان على حياة الملايين من البشر، إنه مرض مُعدٍ".

ووفقًا لما نقلته " اليوم"، فإن حوالى 50 نوعًا من هذا الفيروس، يمكن أن تؤثر في الغشاء المخاطي، ويقول: "يمكن أن تؤثر هذه الأنواع في الأغشية المخاطية وتغيرها؛ بحيث تصبح بؤرة لتطور السرطان".

ويضيف موضحًا: بعد توغل هذا الفيروس في الخلية، يدخل إلى الحمض النووي مسببًا طفرات، تبدأ الخلية نتيجة ذلك في التحول إلى خلية سرطانية.

ويؤكد الطبيب أنه بالإضافة إلى سرطان عنق الرحم؛ يمكن لفيروس الورم الحليمي أن يسبب سرطان الحلق والرأس والرقبة، وسرطان القضيب عند الرجال.

ويقترح الطبيب، للوقاية من الفيروس التطعيم ضده؛ مشيرًا إلى أن اللقاح الحالي يمكنه مكافحة جميع الفيروسات المسببة للأورام السرطانية.طبيب روسي فيروس الورم الحليمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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