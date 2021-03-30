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غدًا الأربعاء.. "الفيصل" يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة

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غدًا الأربعاء.. "الفيصل" يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة غدًا الأربعاء.. "الفيصل" يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة
يُعد مشروع النقل الأضخم والأحدث في الشرق الأوسط

غدًا الأربعاء..

يرعى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث يزور محطة قطار الحرمين السريع بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتزامن مع انطلاقة أولى الرحلات يوم غد الأربعاء 18 شعبان 1442هـ الموافق 31 مارس 2021م.

وبهذه المناسبة، رفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- لدعمهما اللا محدود لصناعة النقل، كما رفع شكره إلى الأمير خالد الفيصل، عادًّا رعاية سموه لإعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع، تتويجًا لجهود أبنائه العاملين في المشروع، وموضحًا أن الرحلات التي ستنطلق -بفضل الله- بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ تشمل المرور بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وبيّن في حديثه أن قطار الحرمين بانطلاقته الجديدة سيعمل بكامل طاقته؛ حيث تصل قدرة النقل اليومية إلى 54 رحلة ومعها سينقل القطار الواحد 417 مسافرًا بسرعة تصل إلى 300كلم/ساعة؛ بما يراعي الكثافة العالية التي يشهدها موسم العمرة في رمضان، وتزايد الإقبال على الرحلات خلال موسم عيد الفطر، إلى جانب الجاهزية الكاملة لموسم حج العام الجاري 1442هـ؛ مضيفًا أن الكفاءة التشغيلية للرحلات تُراعي أعلى مقاييس الجودة والسلامة، وتتيح خيارات متعددة تراعي احتياجات المسافرين بين درجتي الأعمال والدرجة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن قطار الحرمين السريع هو مشروع النقل الأضخم والأحدث في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث ينقل المشروع المسافرين عبر خمس محطات عصرية تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بطول 450كلم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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