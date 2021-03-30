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رئيس بلدية عنيزة يقف على عدد من المشاريع الخدمية للأهالي

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جهود كبيرة لفِرَق الرقابة والصيانة لمراجعة الأعمال الميدانية

رئيس بلدية عنيزة يقف على عدد من المشاريع الخدمية للأهالي

تفقّد رئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، عددًا من مواقع الأعمال المُنَفّذة مؤخرًا؛ منها الحدائق داخل الأحياء والطرق، رافقه وكيل الخدمات محمد الحركان، ومدير الإعلام والاتصال فهد الدويس؛ لمناقشة ومراجعة الأعمال الميدانية.

وتكثّف البلدية جهودها الميدانية في الرقابة الصحية والفنية خاصة ما يتعلق بتطبيق قواعد السلامة من كوفيد١٩، والتشديد على المنشآت والمطاعم، إضافة لجهودها في الأعمال والمشاريع فهي تشارك بحملات تحسين المشهد الحضري؛ مما ينعكس على جودة الحياة.

وتجري الأعمال حاليًا لتنفيذ مجسم ‫الميزان بطريق السفير الشبيلي بميدان الكشفي، ويتوسط الميدان رمز العلم والعلماء، وهو الوصف الذي تسمى به عنيزة، بارتفاع 13 مترًا وعرض حوالى 13 مترًا.

وشرعت البلدية مؤخرًا في إعادة سفلتة طريق السفير بطول 3200 متر بدايةً من تقاطع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز حتى تقاطع طريق الأمير فيصل بن بندر، ضمن أعمال تطوير وإعادة تهيئة البنية التحتية للطرق والميادين.

رئيس بلدية عنيزة يقف على عدد من المشاريع الخدمية للأهالي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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