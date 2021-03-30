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شكراً للقيادة.. محافظ حفر الباطن يتلقى اللقاح داعياً الأهالي إلى التطعيم

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تلقاه بمركز صحي جنوب أبو موسى وحثّ على التسجيل بـ"صحتي"

شكراً للقيادة.. محافظ حفر الباطن يتلقى اللقاح داعياً الأهالي إلى التطعيم

تلقى الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، اليوم، لقاح كورونا، وذلك بمركز اللقاحات بمركز صحي جنوب أبو موسى.

وقدّم الأمير الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام المتواصل والمباشر بصحة المواطنين والمقيمين، وعلى حرصهما المستمر لتوفير اللقاحات، وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم، كما قدّم شكره وتقديره للعاملين بمراكز اللقاح من منسوبي صحة حفر الباطن ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.

ودعا أهالي محافظة حفر الباطن من مواطنين ومقيمين كافة، إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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