أخبار عاجلة

في مدارس لبنان.. تحذير من "كارثة" لم تكن في الحسبان -
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر -
"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر -
تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي -
مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"! -
بالصور.. أمانة الطائف تغلق معملًا مخالفًا لإنتاج الرقاق -
"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية -
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين

Print
السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين
قال: الجائحة مازالت مستمرة ولم تنته وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات للتصدّي لهذا الوباء

السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام، وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين.

جاء ذلك التوجيه تماشياً مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بهذا الخصوص، حيث نوّه إلى التعامل بشدة مع مَن يخالف التعليمات الصادرة.

وقال إن الجائحة مازالت مستمرة ولم تنتهِ، وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدّي لهذا الوباء والتقليل من خطر الإصابة، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر -حفظهم الله- في ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر

"العلي" يشارك في حفل تنصيب رئيس النيجر

"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي

تنمية البديع بالأفلاج تختتم برنامجها التدريبي في الاختبار التحصيلي

مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"!

مناشدات للتدخل العاجل.. "البرج اليتيم" يهدد اختبارات طلاب "ظلم"!

شبكة عيون الإخبارية