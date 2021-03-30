السديس يشدّد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام وتطبيق الأنظمة في حق المخالفين

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قال: الجائحة مازالت مستمرة ولم تنته وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات للتصدّي لهذا الوباء

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية في الدوام، وتطبيق الأنظمة الحازمة في حق المخالفين.

جاء ذلك التوجيه تماشياً مع التعليمات الصادرة من وزارة الموارد البشرية بهذا الخصوص، حيث نوّه إلى التعامل بشدة مع مَن يخالف التعليمات الصادرة.

وقال إن الجائحة مازالت مستمرة ولم تنتهِ، وإنه واجب علينا اتباع الإجراءات الاحترازية للتصدّي لهذا الوباء والتقليل من خطر الإصابة، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر -حفظهم الله- في ذلك.