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رحيل "ماما سارة" .. جدة الرئيس باراك أوباما

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رحيل "ماما سارة" .. جدة الرئيس باراك أوباما رحيل "ماما سارة" .. جدة الرئيس باراك أوباما
"كينياتا" وصف وفاتها بالحدث الكبير في كينيا

رحيل

توفيت اليوم الاثنين، "ماما سارة" في كينيا، جدة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عن عمر يناهز الـ 99 عامًا.

وأوضحت السلطات الكينية أن "ماما سارة" توفيت أثناء تلقيها العلاج في مستشفى مدينة كيسومو.

من ناحية أخرى، قال "أوباما" في تغريدة عبر "تويتر": "حزين أنا وعائلتي على فقدان جدتنا الحبيبة سارة، المعروفة بمودة لدى الكثيرين باسم ماما سارة، وهي معرفة لنا باسم الجدة، سنفتقدها كثيرًا، لكننا سنحتفل بامتنان بحياتها الطويلة والرائعة".

من جانب آخر وصف الرئيس الكيني أوهور كينياتا، وفاة "ماما سارة" بالحدث الكبير في كينيا.

وقال " كينياتا": "فقدنا امرأة قوية، كانت تجمع عائلة أوباما ورمزًا للقيم العائلية".

وماما سارة، هي الزوجة الثالثة لحسين أونيانغو أوباما، جد الرئيس باراك أوباما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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