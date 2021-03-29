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النفط تتراجع مع استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

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أسعار النفط تتراجع مع استئناف حركة الملاحة في قناة السويس النفط تتراجع مع استئناف حركة الملاحة في قناة السويس
"برنت" هبط إلى 63.9 دولاراً للبرميل

أسعار النفط تتراجع مع استئناف حركة الملاحة في قناة السويس

انخفض النفط اليوم (الاثنين) مع إعادة تعويم سفينة حاويات أغلقت قناة السويس لما يقرب من أسبوع واستؤنفت حركة المرور في الممر المائي، في حين ظل الطلب على الوقود في أوروبا ضعيفاً وسط تجدد الإغلاق لكبح موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.

ونزل نفط برنت 63 سنتاً أو 1 بالمئة إلى 63.94 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1337 بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 63 سنتاً أو 1 في المئة إلى 60.34 دولاراً للبرميل.

وقال المحلل في شركة بي في إم أويل أسوشييتس تاماس فارجا: "الآن بعد حل أزمة السويس الصغيرة، تُركت سوق النفط لأجهزتها الأساسية مرة أخرى".

وأضاف: "سيتحول الاهتمام مرة أخرى إلى برامج التلقيح المتعثر ضد كوفيد-19 والارتفاع الذي لا يمكن وقفه على ما يبدو في معدلات الإصابة في عدة أجزاء من العالم ، واجتماع أوبك المقبل في الأول من أبريل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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