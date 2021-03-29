أخبار عاجلة

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق -
مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا -
قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى" -
"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا -
صحيفة "إسبانية": "بانيغا".. بات نجمًا تلفزيونيًّا في السعودية -
3 قتلى و4 جرحى إثر إطلاق نار في "كارولاينا الشمالية" -
صحيفة بريطانية: لهذا السبب يخاف مصريون من موكب المومياوات اليوم -
نجاة مسؤول رفيع بالمخابرات العراقية من محاولة اغتيال في بغداد -
الإمارات: 2,084 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتا وفاة -
رئيس اتحاد السيارات: المملكة أثبتت قدرتها على استضافة أكبر الفعاليات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

انفوجراف.. تعرف على مهام لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية"

Print

انفوجراف.. تعرف على مهام لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية

تختص لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية "مُلكية"، بالنظر في أخطاء تسجيل الملكية العقارية بالمملكة، ومعالجتها وفق ضوابط محددة بما يضمن تقديم الخدمات على نطاق أوسع للمستفيدين ودعم حقوق المتعاملين وزيادة الحيادية.

الانفوجراف التالي يقدم لمحة عن اللجنة وأبرز مهامها، والتي تعد لجنة حكومية دائمة مشكلة من كل من: وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ والهيئة العامة للعقار.

وتسقبل اللجنة الاعتراضات على التنفيذ في إجراءات مثل تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك، وإصدار صك بدل فاقد أو تالف، وتنازع اختصاص في الولاية المكانية، واختلاف مساحة الصك عن الواقع، كما تستقبل زوائد المنح أو الزوائد التنظيمية وغيرها من الاعتراضات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

"الحقيل" يوجّه بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية على الأسواق

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

مزايدة مفضوحة.. إيران تطالب برفع العقوبات رغم رضوخها لخيار المحادثات مع أمريكا

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

قصتها مبهرةٌ.. شاهد هدية من نائب أمير حائل لمحاربة السرطان "جنى"

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

"الشؤون الإسلامية" تغلق 13 مسجدًا مؤقتًا

شبكة عيون الإخبارية