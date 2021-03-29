بالاسماء : إحالة ضباط كبار في الأمن للتقاعد في الاردن

جى بي سي نيوز :- قرر مجلس الوزراء إحالة ضباط كبار في الأمن العام، التالية أسماؤهم الى التقاعد .
عقيد - أيمن احمد محمد
عقيد - فواز فرحان عيد
عقيد ركن - خالد محمد عيد
عقيد - احمد عثمان حسن
عقيد - محمد فاضل ماضي
عميد - غسان شوكت قاسم
عميد مهندس - خالد رضوان خالد
عميد - عبد الكريم عواد طحيمر
عميد - ياسين علي عبدالكريم
عميد - فراس سليم أحمد
عميد - ابراهيم محمد عبد الله
عميد - انور حمدي عطيه
عميد - عبدالاله محمد عبدالله
عميد - مازن بطرس ابراهيم
عميد - شرحبيل احمد سلامه
عميد - عماد محمد سليمان
عميد - نضال يوسف احمد
عميد - عادل عليان عقله
عميد - عامر سالم حمود
عميد - ناهض علي باير
عميد ركن قاضي - حسين عبد الله سالم
عميد ركن - عبد المنعم سعود بخيت
عميد - محمود احمد محمد
عميد - أيمن عبدالقادر عبداللطيف
اللواء - طارق عبدالمحسن عوده