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بالاسماء : إحالة ضباط كبار في الأمن للتقاعد في الاردن

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بالاسماء : إحالة ضباط كبار في الأمن للتقاعد في الاردن بالاسماء : إحالة ضباط كبار في الأمن للتقاعد في الاردن

جى بي سي نيوز :- قرر مجلس الوزراء إحالة ضباط كبار في الأمن العام، التالية أسماؤهم الى التقاعد .

عقيد - أيمن احمد محمد

عقيد - فواز فرحان عيد

عقيد ركن - خالد محمد عيد

عقيد - احمد عثمان حسن

عقيد - محمد فاضل ماضي

عميد - غسان شوكت قاسم

عميد مهندس - خالد رضوان خالد

عميد - عبد الكريم عواد طحيمر

عميد - ياسين علي عبدالكريم

عميد - فراس سليم أحمد

عميد - ابراهيم محمد عبد الله

عميد - انور حمدي عطيه

عميد - عبدالاله محمد عبدالله

عميد - مازن بطرس ابراهيم

عميد - شرحبيل احمد سلامه

عميد - عماد محمد سليمان

عميد - نضال يوسف احمد

عميد - عادل عليان عقله

عميد - عامر سالم حمود

عميد - ناهض علي باير

عميد ركن قاضي - حسين عبد الله سالم

عميد ركن - عبد المنعم سعود بخيت

عميد - محمود احمد محمد

عميد - أيمن عبدالقادر عبداللطيف

اللواء - طارق عبدالمحسن عوده

جي بي سي نيوز

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