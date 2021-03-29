الاردن : استمرار الحظر الليلي وحظر الجمعة إلى 15 أيار

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جي بي سي نيوز :- أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، استمرار العمل بتمديد ساعات الحظر الليلي والحظر الشامل ليوم الجمعة ليوم 15 أيار.

و أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام صخر دودين، استمرار القرار المتعلق بالقطاعات المغلقة حتى 15 أيار.

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قرارا يقضي بتمديد البلاغين 26 و27 الصادرين استنادا لأحكام أمر الدفاع، واللذان ينصان على ساعات الحظر الليلي وحظر الجمعة وبالقطاعات المغلقة لغاية 31 آذار، وفق دودين.

وتقرر تمديد الاغلاق إلى 15 أيار القادم.

وتاليا القطاعات التي تقرر تمديدها: