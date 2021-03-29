82 وفاة و 7183 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

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جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (7183) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (589,316) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6554) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (16.47%)، مقارنة مع (15.74%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (43,615) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,776,686) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9417) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (485,507) حالات.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (97,255) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (408) حالات، فيما غادرت (342) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3431) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

* نسبة إشغال أسرّة العزل:* 52%

* نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 69%

* نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 40%

إقليم الوسط:

* نسبة إشغال أسرّة العزل:* 72%

* نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 81%

* نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 44%

إقليم الجنوب:

* نسبة إشغال أسرّة العزل:* 35%

* نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة:* 41%

* نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي:* 23%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (3196) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1317) في محافظة إربد، منها (246) في الرمثا.

- (511) في محافظة البلقاء.

- (362) في محافظة الكرك.

- (341) في محافظة جرش.

- (310) في محافظة الزرقاء.

- (259) في محافظة العقبة.

- (221) في محافظة مأدبا.

- (205) في محافظة المفرق.

- (176) في محافظة عجلون.

- (159) في محافظة الطفيلة.

- (126) في محافظة معان، منها (40) في البترا.