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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على 7 مناطق
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على المرتفعات تتسبب في ارتفاع الموج بالسواحل

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتبوك)، كما يستمر تأثر سواحل تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وسواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 25-50كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على باب المندب بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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