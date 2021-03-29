"داوود أوغلو": تصريحات "أردوغان" بشأن الإصلاح ليست سوى بيع للأحلام

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قال إن الحكومة لا تعمل وفق الحقائق وحوَّلت الإدارة إلى مسلسلات تليفزيونية

انتقد أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، الصور التي ظهرت من مؤتمر حزب العدالة والتنمية الأخير؛ إذ غابت قواعد التباعد الاجتماعي في ظل ارتفاع إصابات المصابين بكورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية. وانتقد كذلك تصريحات الإصلاح التي تحدث عنها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتفصيلاً، قال "داوود أوغلو" في كلمة له: "إن الحكومة لم يتبقَّ لديها شيء سوى بيع الأحلام". وخاطب أردوغان: "لا توجد ملفات يمكنك عرضها واستغلالها، أنت لا تعمل وفق الحقائق، لقد حوّلت الإدارة الحكومية إلى مسلسلات قدمتها للقنوات التلفزيونية، كل ما تفعله هو بيع الأحلام"، حسب "العربية نت".

وعلّق على إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال بالقول: "استيقظنا الأسبوع الماضي على زلزال منتصف الليل في جميع أنحاء تركيا، زلزال اقتصادي، عملية غير عقلانية، جنون لا يستطيع أي عقل تقبُّله".

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر من يوم السبت 20 مارس الجاري محافظ البنك المركزي "ناجي أغبال"؛ ما أدى إلى فقدان الليرة التركية 17 % من قيمتها.

وذكر داوود أوغلو أن تركيا كانت تنتظر قائمة الإصلاحات المتوقعة من مؤتمر العدالة والتنمية، وليس إصلاحات بيرات البيرق، في إشارة إلى إقالة محافظ البنك المركزي الذي تقول المعارضة إنه من خصوم صهر أردوغان ووزير المالية السابق بيرات البيرق.

وقال: "يتطلب بيان الإصلاح رؤية ديمقراطية، وقانونًا، وعدالة. بيان الإصلاح يكتب في عالم الحقائق وليس في الأحلام، في واقع الأمر ظهر لنا إصلاح بيرات البيرق".

كما أشار إلى أنه عقب إقالة "أغبال" بدأ بالعمل من أجل تصدير شخصية بيرات البيرق من جديد في القصر الجمهوري ووسائل الإعلام. مضيفًا في هذا الصدد: "لو قامت وسائل الإعلام المعارضة قبل عملية الإقالة بانتقاد محافظ البنك المركزي لكانوا أسموها بؤرة الفتنة، لكن الوسائل التي كتبت كانت مقربة من الحكومة، ويديرها بيرات البيرق".

وعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤتمره العادي السابع يوم الأربعاء الماضي. وأعاد المؤتمر انتخاب أردوغان رئيسًا للحزب، وشكّل مجلسًا مركزيًّا جديدًا للحزب. وعرض أردوغان خلال المؤتمر سلسلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والحقوقية، انتقدتها المعارضة فيما بعد.