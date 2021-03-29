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ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ " الخضراء" و"الشرق الأوسط "

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ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط " ولي العهد يبحث مع رئيس "سيادي السودان" مبادرتَيْ " الخضراء" و"الشرق الأوسط "
"برهان" أبدى استعداد بلاده للعمل مع لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن وتحقيق أهدافهما

ولي العهد يبحث مع رئيس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا أمس بالفريق أول عبدالفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان.

وجرى خلال الاتصال بحث الإعلان عن كل من مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين تمثلان تجسيدًا لريادة السعودية في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنتهما من مبادرات طموحة، تستهدف تخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، من خلال زراعة 50 مليار شجرة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط، ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وما سيحققه ذلك من فوائد اقتصادية كبرى، وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقد بارك الفريق أول عبدالفتاح برهان هاتَيْن المبادرتَيْن اللتين ستعودان بالنفع على المنطقة والعالم، مبديًا استعداد السودان للعمل مع السعودية لإنجاح هاتَيْن المبادرتَيْن، وتحقيق أهدافهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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