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الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى

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الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى
استعاد أسلحة وذخيرة من المليشيا

الجيش اليمني يكسر هجوماً للحوثيين بمأرب.. ويكبّدهم قتلى وجرحى

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد)، هجوماً واسعاً شنّته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأفاد مصدر عسكري بأن عناصر مليشيا الحوثي المهاجِمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات أخرى متفرقة للمليشيا، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني استعاد عربة مدرعة، واثنين من الأطقم، وأسلحة متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر المليشيا الحوثية، كانت في طريقها إلى الجبهة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وذكر أن طيران التحالف استهدف تجمعات حوثية في مواقع متفرقة، بجبهة الكسارة وقتل وأصاب العديد منها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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