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إطلاق مسابقة شعار "إتقان" الأولى العقارية بجوائز تصل 20 ألف ريال

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إطلاق مسابقة شعار "إتقان" الأولى العقارية بجوائز تصل 20 ألف ريال إطلاق مسابقة شعار "إتقان" الأولى العقارية بجوائز تصل 20 ألف ريال
تستهدف المبدعين والمبدعات من أبناء الوطن كأفضل تصميم

إطلاق مسابقة شعار

أطلقت شركة إتقان العقارية، اليوم، مسابقةً لتصميم شعار "إتقان الأولى العقارية" تستهدف المبدعين والمبدعات من أبناء المملكة العربية ، بجائزة مالية تبلغ (20,000) ريال لفائز واحد.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن شروط المسابقة تتمثل في: أن يكون الشعار متميزاً ولا يتشابه مع شعارات أخرى، وأن يتحمل المصمم الحقوق الملكية الفكرية ويتم التنازل لصالح الشركة.

كما اشترطت أن يكون مقاس الشعار 20 سم * 20 سم، بدقة لا تقل عن 300 بكسل، وأن يقدم المصمم نسختين للشعار (ملون – أبيض وأسود). وأشار الرشيد إلى أن آخر يوم لتقديم الأعمال سيكون يوم الأربعاء 20 شعبان الموافق 7 أبريل لعام 2021، وترسل على البريد الإلكتروني: (me@etqaan.sa).

وبيّنت "إتقان العقارية" في ختام بيانها أنه في حال كانت التصاميم أقلّ من المستوى المأمول والمطلوب، يحق لشركة إتقان العقارية إلغاء المسابقة، مؤملة أن يشاهد الجميع أعمالاً نوعية ومتميزة كما هو المعتاد من المصممين المبدعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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