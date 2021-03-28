أخبار عاجلة

بأكثر من 300 ألف مشترك.. انطلاق فعاليات مسابقة "تحدي المشي" عبر تطبيق "صحتي" -
إبراهيم حول صنعته إلى فن.. يتقن صناعة الأنتيكات ببقايا الخشب -
Kryeministri sulmon PD-ne: Jane te verber, kane dy gishata dhe 'Rama ik' -
غرفة الأخبار | “فاينانشال تايمز” تبرز نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس -
???? Artigo 5º - Saiba o que é impenhorabilidade rural -
9ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 30/03/2021 -
UPPSC PT-2021| प्रारम्भ Batch | Biology | By Pankaj Sir || Questions of Previous years || Class 14 -
Dampfreiniger entkalken | Kärcher -
Pedido de ajuda ao amigo Cícero -
تغطية خاصة لزيارة الرئيس السيسي لقناة السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

عقب تأزم الموقف مع عون... إعلام: الحريري يضع شروطا أشد لتشكيل

Print

وبحسب موقع "النشرة" اللبناني، فقد كشفت مصادر مطلعة أن رئيس المكلف ​سعد الحريري​، سيرفع من جانبه خطابا واضعا المزيد من الشروط بالنسبة للتأليف الحكومي.

© REUTERS / Dalati Nohra

وعن طبيعة هذه الشروط قالت المصادر، إنه يتجه لأن يضع تشكيلة جديدة يحصل من خلالها على النصف زائد واحد، في حكومة من 18 وزيرا.

وأوضحت المصادر أن هذا التشكيل يعني أن يكون للحريري ولحلفائه السياسيين 10 وزراء.

وعن توزيع هذه التقسيمة بين الحريري وحلفائه، أكدت المصادر أنها ستكون 4  وزراء سنّة يختارهم هو، و2 وزراء شيعة لحركة أمل، ووزير درزي واحد يتم اختياره بالتنسيق مع النائب ​وليد جنبلاط​.

وأوضحت أن وزيرا واحدا لحليفه ​المردة​، ووزير للطاشناق الذي سمّى الحريري وهو ‏في عدة محطات تميز عن ​رئيس الجمهورية​، ووزيران مسيحيان يسميهما الحريري بنفسه.

ولفتت المصادر إلى أنه وحسب خارطة التشكيل ​الجديدة​ فسيعطي 5 وزراء مسيحيين للرئيس ميشال عون، شرط ان يسمّي هو معه وزير الداخلية.

يشار إلى أن سفيرَتي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا قد أبلغا سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف بأنّ الرئيس اللبناني ميشال عون، يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
منع موائد رمضان والاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.. قرارات عاجلة من الحكومة لمحاصرة كورونا

منع موائد رمضان والاعتكاف وحظر سرادقات العزاء والاحتفالات.. قرارات عاجلة من الحكومة لمحاصرة كورونا

عاجل : تعرف على إجراءات الحكومة بشهر رمضان بشأن صلاة التراويح

عاجل : تعرف على إجراءات الحكومة بشهر رمضان بشأن صلاة التراويح

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس اللبناني يؤكد حرصه على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة

الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب

الحكومة اليمنية تدين استمرار الحوثي في استهداف النازحين بمأرب

شبكة عيون الإخبارية